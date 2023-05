Drogenschmuggel: Polizei stellt Betäubungsmittel in Fernlinienbus sicher

Bei einer Schleierfahndung stellte die Polizei illegale Betäubungsmittel sicher. Nun ermittelt sie wegen deren Besitz und Schmuggel gegen den Insassen.

Am Donnerstagnachmittag haben Schleierfahnder der Verkehrspolizei Günzburg an der Tank- und Rastanlage Burgauer See einen serbischen Fernlinienbus kontrolliert. Im Rahmen der Fahrgastkontrolle wurden die Autobahnfahnder auf einen 36-jährigen Serben aufmerksam, der laut Polizeibericht aus der Heimat auf dem Weg zu seinem deutschen Wohnsitz war.

Bei der Durchsuchung seines mitgeführten Gepäcks entdeckten die Beamten Arzneimittel, die unter das Betäubungsmittelgesetz fallen. Nach Angaben der Polizei konnte der Mann einen rechtmäßigen Besitz nicht nachweisen, weshalb gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen des Besitzes und Schmuggels von Betäubungsmitteln eingeleitet wurde. Die insgesamt 36 Tabletten wurden beschlagnahmt. (AZ)