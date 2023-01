E-Scooter-Fahrerin ist ohne Versicherungskennzeichen unterwegs

Polizisten kontrollieren eine 15-Jährige, die mit ihrem E-Scooter in Jettingen-Scheppach unterwegs ist. Nun hat sie eine Anzeige am Hals.

Am Freitagabend um 21.30 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Burgau in der Hauptstraße in Jettingen-Scheppach eine 15-Jährige, die auf ihrem E-Scooter unterwegs war. Dabei stellten die Beamten fest, dass die Rollerfahrerin kein Versicherungskennzeichen angebracht hatte. Ebenso konnte sie keine Haftpflichtversicherung vorweisen, weshalb die Weiterfahrt unterbunden wurde. Sie erhielt eine Anzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz. (AZ)