Auszeichnungen für den Sport und das Ehrenamt

Der Markt Jettingen-Scheppach hat im VfR-Vereinsheim Sportlerinnen, Sportler und Funktionäre für ihre Leistungen und Verdienste mit der Sportplakette sowie verdiente Personen um das örtliche Vereins- und Gesellschaftsleben mit der Verdienstplakette des Marktes ausgezeichnet. Der Markt lebt von Menschen, die Einsatz zeigten, betonte Bürgermeister Christoph Böhm. Besonders erfolgreich waren die Cheerleader des VfR Jettingen, sie wurden mit der Sportplakette in Gold ausgezeichnet: 2023 wurden sie in Bonn und anschließend 2024 in Nürnberg Deutscher Meister. Manche Erfolge lagen bereits einige Zeit zurück. Die VfR-Ü-60-Tischtennismannschaft erreichte vor einigen Jahren bei den Bayerischen Meisterschaften den 3. Platz, während sich Christian Göttler vom Schützenverein Jettingen zuvor im Schießsport auf Bayernebene den 1. Platz gesichert hatte. Die Verdienstplakette in Gold erhielten unter anderem Manfred Braun für seine 24-jährige Tätigkeit als Vorsitzender der Siedlergemeinschaft sowie Altbürgermeister Hans Reichhart, der 14 Jahre Vorsitzender des Feuerwehrvereins Jettingen war und inzwischen seit nunmehr 23 Jahren Vorsitzender des Vereins in Scheppach ist. Die Veranstaltung wurde von einem Ensemble des Blasmusikvereins Jettingen (BMV) musikalisch begleitet, der ebenfalls eine Auszeichnung für seinen seinerzeit erreichten 2. Platz beim Oberstufenwettbewerb erhielt. (AZ)

