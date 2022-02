Jettingen-Scheppach

vor 33 Min.

Ein neues Baugebiet mit 21 Grundstücken für Jettingen-Scheppach

"Ziegeläcker II" – so heißt das Baugebiet, welches an das bestehende am Ortsrand in Richtung Freihalden anschließen soll.

Plus Im Marktgemeinderat ging es neben den Baugrundstücken erneut um Freiflächenfotovoltaikanlagen. Auch der angespannte Haushalt war Thema.

Von Peter Wieser

„Wir machen einen ganz großen Schritt nach vorne“ – so hat es Jettingen-Scheppachs Bürgermeister Christoph Böhm ( Freie Wähler) auf den Punkt gebracht. Baugrund ist in der Marktgemeinde knapp und viele Bürgerinnen und Bürger beabsichtigen, dort zu bauen. In der Sitzung des Marktgemeinderats wurde nun die Planung für den Bebauungsplan „Ziegeläcker II“ vorgestellt.

