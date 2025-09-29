Ein wichtiger Schritt für Jettingen-Scheppachs Trinkwasserversorgung

Als „einen der schönsten Feldstadel mit modernster Technik“ hatte Jettingen-Scheppachs Bürgermeister Christoph Böhm scherzend das in Holzständerbauweise errichtete Gebäude des neuen Trinkwasserhochbehälters im Ortsteil Scheppach bezeichnet. Vor wenigen Tagen wurde er offiziell seiner Bestimmung übergeben. Auch interessierte Bürgerinnen und Bürger waren gekommen und informierten sich. Böhm ging nicht nur auf die Bedeutung von Trinkwasser als wichtiges und streng kontrolliertes Lebensmittel ein, sondern auch darauf, dass es stets in ausreichender Menge zur Verfügung stehe – eine Pflichtaufgabe jeder Kommune. Die bisherige veraltete Anlage mit einem Speichervolumen von etwa 400 Kubikmetern aus den 1960er Jahren hätte die Versorgungssicherheit auf lange Sicht nicht mehr gewährleistet. Wie der Markt, so sei auch der Ortsteil Scheppach gewachsen, hinzugekommen sei das Ansiedeln weiterer Unternehmen im Gewerbegebiet. „Der Markt hat in den vergangenen fünf Jahren nun erneut ein großes Projekt abgeschlossen und dafür 1,8 Millionen Euro investiert“, so Böhm. Mit dem neuen Trinkwasserhochbehälter steht jetzt ein Speichervolumen von insgesamt 1000 Kubikmetern und damit die zweieinhalbfache Menge zur Verfügung.

Das Wasser geht über das Pumpwerk in das örtliche Netz

2018 war der Markt Jettingen-Scheppach in das Projekt mit dem dafür erworbenen Grundstück neben der ehemaligen Anlage eingestiegen. 2021 wurden die Planungen im Marktgemeinderat vorgestellt. Anfang Juli 2025 ging der neue Trinkwasserhochbehälter – das Gebäude verfügt zusätzlich über eine Fotovoltaikanlage – zunächst gemeinsam mit der alten Anlage in Betrieb, um einen gesicherten Übergang zu gewährleisten. Mittlerweile wurde sie abgekoppelt und komplett zurückgebaut. An dieser Stelle wird nun das anfallende Regenwasser naturnah versickert.

Martin Moser vom Ingenieurbüro Wassermüller in Ulm, welches das Projekt betreut hat, ging auf technische Daten und Details ein: Das Wasser gelangt von dem sich am Rande des Mindeltals befindlichen Tiefbrunnen bei Jettingen in die Trinkwasseraufbereitung, wird anschließend im Zwischenbehälter Jettingen zwischengespeichert, bevor es über das Pumpwerk am Scheppacher Sportplatz in das örtliche Netz und in den Hochbehälter gefördert wird. Dieser erfüllt neben der Aufgabe der Trinkwasserversorgung genauso die der Löschwasserversorgung, auch bei einem Stromausfall über längere Zeit hinweg, und er gleicht Verbrauchsspitzen aus.

Ein Gebäude in Holzständerbauweise mit modernster Technik: Der neue Trinkwasserhochbehälter in Scheppach wurde offiziell seiner Bestimmung übergeben. Foto: Markt Jettingen-Scheppach

Im Anschluss erteilte Jettingen-Scheppachs Pfarrer Franz Wespel zusammen mit dem evangelischen Pfarrer Norbert Riemer dem Hochbehälter den Segen. Brunnen seien von alters her ein Ort der Begegnung gewesen, hatte Pfarrer Riemer zuvor betont. Ohne Wasser sei kein Leben möglich. In diesem Zusammenhang sei der nie versiegende Hochbehälter ein Ort der Wahrheit. Genauso ströme mit Gottes Liebe ein Wasser, zuverlässig und in gleichbleibender Qualität – gleich einem Brunnen, zu dem es sich lohne aufzubrechen. (AZ)