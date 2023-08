Ein Wildschwein und zwei Unfälle bei Jettingen-Scheppach

Ein bislang Unbekannter fährt zwischen Freihalden und Jettingen ein Wildschwein an, das dabei tödlich verletzt wird. Später fährt ein anderes Auto über das tote Tier.

Am Mittwochmorgen gegen 5.50 Uhr befuhr ein 23-Jähriger mit seinem Auto die Kreisstraße zwischen Freihalden und Jettingen. Er konnte einem auf der Straße liegenden toten Wildschwein nicht ausweichen und fuhr über den Tierkadaver. Im Nachgang stellte er einen Schaden am Unterboden seines Autos in Höhe von etwa 200 Euro fest. Der ursprüngliche Wildunfall, bei dem das Wildschwein getötet wurde, war noch nicht bei der Polizei oder dem zuständigen Jagdpächter angezeigt. Die Polizeiinspektion ermittelt und bittet um Zeugenhinweise zu diesem Unfall oder beteiligten Fahrzeugen unter der Telefonnummer 08222/96900. (AZ)