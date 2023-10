Einbrecher scheitern an Alarmanlage der Firma

Drei Unbekannte wollten in eine Firma in der Messerschmittstraße in Scheppach einbrechen und drehten die Überwachungskamera zur Seite. Doch das nützte nichts.

Drei bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versucht, in einen Betrieb in der Messerschmittstraße in Scheppach einzubrechen. Hierzu überstiegen zwei von ihnen laut Polizeibericht zunächst den Zaun und drehten eine Überwachungskamera zur Seite. Dann sollen sie ein Loch in die Außenhülle eines Werkstattbereichs der Firma geschnitten haben. Als einer von ihnen in den Raum eindrang, löste er die Alarmanlage aus.

Wie die Polizei Burgau weiter berichtet, suchten danach alle drei das Weite, ohne etwas mitzunehmen. Allerdings beträgt der Gebäudeschaden rund 20.000 Euro. Der geschädigte Betrieb hat neben einer Videoüberwachung auch eine flächendeckende Alarmanlage, was laut den Beamten zum Teil auch nach außen sichtbar ist. Erst Ende des vergangenen Jahres kam es vermehrt zu Einbrüchen in Gewerbegebieten in der Region. (AZ)

