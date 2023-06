Eine 20-Jährige fällt in Scheppach auf Tankbetrug herein

Eine junge Frau wollte einem Mann an der Raststätte helfen. Doch statt Dankbarkeit zu erhalten, fehlen ihr nun 110 Euro.

Am vergangenen Freitagnachmittag wurde eine 20-Jährige Opfer eines Betrügers. Die Geschädigte wurde laut Polizei an der Raststätte in Scheppach von einem Mann angesprochen, welcher angab, seinen Rucksack samt seiner Geldbörse verloren zu haben. Er könne für die Weiterfahrt mit seinem Auto nicht mehr tanken. Der unbekannte Mann war mit einer Frau und einem kleinen Kind unterwegs. Er täuschte dem Opfer vor, dass er einen Betrag von 120 Franken mittels seines Smartphones per Onlinebanking auf ihr Konto überweise. Die Geschädigte bezahlte anschließend eine Tankfüllung für 110 Euro, ohne dass das Geld tatsächlich auf ihr Konto überwiesen wurde. (AZ)