Jettingen-Scheppach

vor 18 Min.

„Eine ausgezeichnete Ergänzung für das Gesundheitszentrum“

Plus Der Pflegedienst Riederle aus Thannhausen hat in Jettingen ein Pflegedienstbüro eröffnet. In dem Gebäudekomplex ist eine weitere „Perle“ geplant.

Von Peter Wieser Artikel anhören Shape

Es beherbergt eine Apotheke und eine Zahnarztpraxis, es gibt einen Physiotherapeuten und die Fitness World. Direkt angebunden ist der Edeka-Markt mit Café, Bäckerei und Metzgerei und einige Meter weiter befindet sich eine Waschanlage. Also alles sozusagen auf einem Fleck und auf kurzen Wegen zu erreichen: Synergieeffekte innerhalb einer Entfernung von vielleicht etwas mehr als 50 Metern. Jetzt hat der Pflegedienst Riederle aus Thannhausen im Jettinger Gesundheitszentrum ein weiteres Pflegedienstbüro eröffnet. „Eine ausgezeichnete Ergänzung für die Gesundheit“, hatte es Jettingen-Scheppachs Bürgermeister Christoph Böhm bei der Eröffnungsfeier am Freitag bezeichnet. Einen Pflegedienst habe es in der Marktgemeinde bisher nicht gegeben, die Patientinnen und Patienten seien von auswärts versorgt worden. Der Standort hier könne nur positiv gesehen werden.

Im Oktober 2021 eröffneten die drei Brüder Micha, Daniel und Joshua Riederle in Thannhausen den ambulanten Pflegedienst Riederle und im November die dortige Tagespflege. Inzwischen sind es rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit dem Pflegedienstbüro im Jettinger Gesundheitszentrum soll das Einzugsgebiet erweitert werden. Man habe sich Gedanken gemacht, wo im Landkreis im Bereich der ambulanten Pflege Bedarf vorhanden sei. So sei man auf das Gesundheitszentrum und die Investoren, die Brüder Georg und Johann Schlachter – beide sind Inhaber der Immobilienfirma PS-Finanz in Krumbach – gestoßen. Dann sei alles sehr schnell gegangen. Micha Riederle sprach von einem Glücksgriff, mit den neuen Räumlichkeiten auf einer Fläche von rund 160 Quadratmetern als Stützpunkt: mit Büroräumen für die Koordination, den Umkleiden, dem Stationszimmer für Besprechungen und allem Notwendigen, von wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter künftig zu den Patienten starten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen