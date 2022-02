Eine Ruhebank im Mindeltal wird zum Diebesgut

Wer hat in den vergangenen Wochen nahe Schönenberg eine Ruhebank gestohlen? Diese Frage stellt sich auch die Polizei und sucht Zeugen.

Wie schön ist es doch, an einem besonderen Platz für Augenblicke auf einer Ruhebank zu verweilen - doch das sieht nicht jeder so: Im Zeitraum vom 6. Januar bis zum vergangenen Sonntag wurde eine Bank, die in einem Waldstück zwischen Schönenberg und den im Mindeltal gelegenen Baggerseen aufgestellt war, von bisher unbekannten Personen entwendet.

Bank in Wald zwischen Schönenberg und Mindeltal-Baggerseen gestohlen

Die Bank bestand aus zwei Beton-Wangen mit einer Holzbank und einer Holzlehne. Sie hatte einen Zeitwert von etwa 100 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Burgau unter Telefon 08222/96900. (AZ)