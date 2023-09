Eisenteil auf der A8: Sieben Autos beschädigt

Auf der A8 bei Jettingen-Scheppach stehen sieben Autos auf dem Seitenstreifen. Sie alle fuhren über ein rotes Eisenteil, der Schaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Am Montagabend ging beim Polizeinotruf eine Mitteilung über mehrere Pannenfahrzeuge auf der A8 bei Jettingen-Scheppach ein. Die Streife der Verkehrspolizei Günzburg stellte vor Ort fest, dass sieben Fahrzeuge beschädigt auf dem Seitenstreifen standen. Alle Fahrzeugführer gaben auf Nachfragen der Beamten an, dass sie über einen roten Gegenstand gefahren seien und nun das Auto nicht mehr fahrbereit sei. Bei der Suche nach dem Gegenstand wurden die Beamten im Grünstreifen fündig und konnten ein rotes Eisenteil als Ursache ausmachen. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden von etwa 23.000 Euro. Die Verkehrspolizei Günzburg bittet Zeugen, die Angaben zur Herkunft des Metallteils machen können, sich unter der Telefonnummer 08221/919-311 zu melden. (AZ)