Erfolgreiches Hoffest der Wander- und Naturfreunde Jettingen-Scheppach

Beim Hoffest des Wandervereins hatte der Vereinsvorstand viele Gäste erwartet. Aber dass es gleich so viele werden würden, das war eine große Überraschung für die Wander- und Naturfreunde Jettingen-Scheppach. Eine halbe Stunde vor dem eigentlichen Beginn des Festes um 17 Uhr strömten die ersten Gäste auf das Gelände. Einige Zeit später waren alle Bänke im Bierzelt besetzt, woraufhin aus dem Wanderheim Tische und Stühle geholt wurden, um Sitzplätze vor dem Zelt für die neuen Gäste zu schaffen. Alle Altersgruppen waren vertreten, von Kindern und Jugendlichen bis hin zu Erwachsenen und Senioren. Und alle hatten trotz der heißen Temperaturen großen Spaß.

Musikalisch begleitet wurde das Event von Christian Weng und seinen „Original Wirtshausmusikanten“ sowie den Autenrieder 4-3 Blech Musikanten. Besondere Highlights war neben den Reden von Bürgermeister Christoph Böhm und Altbürgermeister Hans Reichart auch die Ehrung von Pater Sunoj John durch den Vorstand des Wandervereins; für die jungen Gäste wurden ein Glücksrad und Kinderschminken angeboten. Als besonderes Schmankerl gab es unter anderem wie im Jahr zuvor ein großes Wildschwein vom Grill.

Bis spät in die Nacht hinein ging es munter zu beim Wanderverein. Am Tag darauf fand im Wanderheim um 9.30 Uhr ein Frühschoppen statt. Insgesamt zieht der Wanderverein eine sehr gute Bilanz für das Fest, das durch die große Hilfe zahlreicher Freiwilliger ein großer Erfolg wurde, und freut sich schon aufs nächste Jahr.

