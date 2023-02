Erst zwei geplatzte Reifen stoppen Fahrt von betrunkener Rentnerin

Nach der Kollision mit einer Leitplanke setzt eine Seniorin ihre Fahrt auf der A8 in Schlangenlinien fort, bis zwei Reifen ihres Autos platzen.

Eine 65 Jahre alte Rentnerin war am Samstagabend gegen 18.15 Uhr auf der A8 in Fahrtrichtung München unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle Jettingen-Scheppach kam sie mehrfach nach rechts von der Autobahn ab und prallte Zeugenaussagen zufolge zweimal in die dortige Schutzplanke. Erst nachdem zwei Reifen ihres Kia geplatzt waren, kam die Frau kurz vor der nächsten Anschlussstelle bei Zusmarshausen zum Stehen. Dazwischen befuhr sie die Autobahn in Schlangenlinie mit einer Geschwindigkeit zwischen 30 und 80 Kilometer pro Stunde über zwei Fahrstreifen. Nachfahrende Verkehrsteilnehmer hatten bereits über Notruf die Polizei verständigt.

Da im Auto der Frau mehrere Flaschen Alkoholika festgestellt wurden, ordneten die Beamten zwei Blutentnahmen an, um Nachtrunk auszuschließen. Zudem wurde der Führerschein der Fahrerin sofort beschlagnahmt. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird hier auf ungefähr 5000 Euro geschätzt. Bezüglich der Schäden an der Schutzplanke gibt der zuständige Autobahnbetreiber Pansuevia eine Schadenshöhe von rund 2500 Euro an. Da sich die alkoholisierte Frau gegenüber den mit der Unfallaufnahme betrauten Polizeibeamten absolut ausfällig zeigte, musste ihr Mann zur Abholung verständigt werden. Zeugen der alkoholbedingten Unfallfahrt werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Günzburg unter Telefon 08221/919-311 zu melden. (AZ)