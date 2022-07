Exhibitionist onaniert in Schrebergärten: Jetzt sucht die Polizei Zeugen

Eine 64-Jährige meldet sich bei der Polizei, da sie einen Mann bei Jettingen gesehen hat, der onanierte. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Ein Exhibitionist soll am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr in Jettingen unterwegs gewesen sein. Wie die Polizei berichtet, teilte eine 64-Jährige den Beamtinnen und Beamten in Burgau mit, dass sie einen Mann beobachten konnte, der auf einer Gartenbank bei den Schrebergärten zwischen Jettingen und Ried saß und onanierte.

Polizei Burgau bittet um Zeugenhinweise zum Exhibitionisten

Sie konnte den Täter als männlich, etwa 35 Jahre alt, 170 cm groß und als schlank beschreiben. Sie gab gegenüber der Polizei ebenfalls an, dass sein rechter Arm mit einer Binde eingebunden oder eingegipst gewesen sei, außerdem hatte er ein Fahrrad dabei. Wer Hinweise zum Täter geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 08222/96900 an die Polizeiinspektion Burgau wenden. (AZ)