Fahrer eines Kleintransporters fährt über Kreisverkehr bei Jettingen

Vermutlich schlechtes Wetter führte dazu, dass ein Verkehrsteilnehmer nahe Jettingen den Kreisel Richtung Goldbach übersah und überfuhr. Erst die Leitplanke stoppte ihn.

Vielleicht war es schlechte Sicht oder er war zu schnell unterwegs. Am Donnerstagabend fuhr ein 22-jähriger Mann mit seinem Kleintransporter gegen 22.15 Uhr auf der St2025 von Burtenbach Richtung Jettingen-Scheppach. Laut Polizei hatte der Fahrer offensichtlich aufgrund der schlechten Sicht- und Wetterverhältnisse wohl seine Geschwindigkeit nicht angepasst und übersah den Kreisverkehr Richtung Goldbach. Er fuhr mit seinem Transporter über den Kreisverkehr und prallte auf der gegenüberliegenden Seite in die Leitplanken. Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 5500 Euro. (AZ)