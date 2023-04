Fahrer sitzt auf Sicherheitsgurt, anstatt sich anzuschnallen

Statt sich anzuschnallen, setzt sich ein 32-Jähriger auf den eingesteckten Gurt, um dem Warnton zu entgehen. In Jettingen-Scheppach wird er von Beamten aufgehalten.

Am Montagnachmittag hat ein aufmerksamer Beamter der Verkehrspolizei Günzburg beim Vorbeifahren eines polnischen Klein-Lkw festgestellt, dass der Fahrer nicht angeschnallt war. Bei der anschließenden Kontrolle an der A8 konfrontierten die Beamten den Fahrer, einen 32-jährigen Polen. Laut Angaben der Polizei hatte der Mann den Anschnallgurt zwar eingesteckt, aber sich einfach nur daraufgesetzt, um dem ständigen Warnton zu entgehen. Die Beamten ordneten bei dem Berufskraftfahrer eine Sicherheitsleistung im oberen zweistelligen Bereich an und ließen den Mann dann weiterfahren. Diesmal aber richtig angeschnallt. (AZ)