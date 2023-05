Fahrrad fällt von Autodach auf A8: Mehrere Fahrzeuge rollen darüber

Auf der A8 löst sich ein E-Bike von einem Fahrradträger. Mehrere Fahrzeuge fahren über das Rad, es kommt zum Glück zu keinem schlimmeren Unfall.

Am Samstag um 13.44 Uhr befuhr ein 49-jähriger Autofahrer die A8 in Fahrtrichtung Stuttgart. Zwischen den Anschlussstellen Zusmarshausen und Burgau löste sich laut Polizei ein auf seinem Fahrradträger angebrachtes E-Bike aus der Verankerung und fiel auf die Fahrbahn. Sechs nachfolgende Fahrzeuge fuhren im weiteren Verlauf über das Fahrrad. Insgesamt entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 19.000 Euro. Verletzt wurde hierbei niemand. Durch das Technische Hilfswerk wurde das verlorene E-Bike von der Fahrbahn geräumt. (AZ)