Fahrtenschreiber dokumentiert zu schnellen Lkw auf der A8

Die Digitalisierung ist Fluch und Segen. So haben Polizeibeamte auf der A8 einem Lastwagenfahrer bei Jettingen-Scheppach detailliert Verstöße nachweisen können.

Eiliger als erlaubt hatte es ein Lastwagenfahrer am Dienstagnachmittag auf der A8. Beamten der Schwerverkehrskontrollgruppe der Verkehrspolizei Neu-Ulm fiel ein kroatischer 40-Tonnen-Sattelzug auf, der mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war.

Bei der anschließenden Kontrolle an der Tank- und Rastanlage Burgauer See stellten die Beamten beweissicher mittels der Aufzeichnung im digitalen Kontrollgerät fest, dass der 36-jährige bosnische Fahrer an diesem Tag bereits mehrfach schneller als 100 km/h statt der erlaubten 80 km/h unterwegs war.

Der Berufskraftfahrer musste daraufhin vor Ort eine Sicherheitsleistung im dreistelligen Bereich hinterlegen und durfte danach seine Fahrt „gedrosselt“ fortsetzen. (AZ)