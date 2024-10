Feiern nach dem Motto „Suit up and dance!“

Mit zwei Konzertabenden haben Bartender’s Best am 27. und 28. September ihr zehnjähriges Bestehen gefeiert. Es sollte aber kein klassisches Sitz-Konzert werden. Für die Gäste gab es zunächst passend zum Aperitif entspannte Akustik- und Jazz-Musik auf einer kleinen Bühne im Nebentrakt. Den Titel „Suit up and Dance!“ würdigten die Besucher und Besucherinnen und kamen herausgeputzt in Anzügen, Smokings, Cocktail- oder Abendkleidern. Nach dem Aperitif präsentierte die Band im neuen Glitzer-Outfit auf der Hauptbühne das eigens einstudierte Showprogramm. Von Elvis Presley und Herbert Grönemeyer über Nina Chuba oder Meghan Trainor war hier für jeden Geschmack etwas dabei. Nach einer kurzen Pause verwandelte sich das Konzert schließlich in eine große Party. Die Bar öffnete direkt im Saal und das begeisterte Publikum konnte nach Herzenslust tanzen und mitsingen. Gegen 23.30 Uhr und nach mehreren Zugabe-Rufen wurde schließlich die letzte Nummer des Abends angestimmt. Die Band war sich am Ende mit den Gästen einig: Die Stimmung war perfekt und es war ein gelungenes Wochenende. Text: Tatjana Schwarz/Foto: Golden Cut Media

Icon Vergrößern Tatjana Schwarz, Alina Vogel und Chiara Fischer mit „Unwritten“. Foto: Golden Cut Media Icon Schließen Schließen Tatjana Schwarz, Alina Vogel und Chiara Fischer mit „Unwritten“. Foto: Golden Cut Media