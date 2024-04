Feuerwehr befreit Biber aus Sickerschacht

Tierischer Einsatz für die Feuerwehr Jettingen am Karfreitag: Ein Biber hatte sich beim Mindel-Wasserkraftwerk in eine missliche Lage gebracht.

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz wurde die Freiwillige Feuerwehr Jettingen am Karfreitag Nachmittag verständigt. Auf dem Gelände eines Wasserkraftwerkes an der Mindel brach ein Biber durch eine marode Holzabdeckung in einen Sickerschacht ein, wo er sich in einer Tiefe von etwa zwei Metern nicht mehr selbst befreien konnte. Die Freiwillige Feuerwehr Jettingen konnte den Biber schließlich mit einem Tuch aus seiner misslichen Lage bergen und unverletzt wieder in die Mindel verbringen. (AZ)