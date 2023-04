Feuerwehr löscht in Scheppach brennenden Papiercontainer

40 Feuerwehrkräfte löschen einen brennenden Papiercontainer auf einem Firmengelände in Scheppach. Der Schaden ist erheblich.

Zum Brand eines Papiercontainers rückten am Mittwochmittag 40 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Scheppach, Jettingen und Burgau aus. Laut Polizei geriet eine Altpapierpresse mit Container in Brand, die auf einem Firmengelände in der Messerschmittstraße in Scheppach aufgestellt war. Die entstandene Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. (AZ)