Feuerwehren zu Gast beim VfR Jettingen

Der VfR Jettingen hatte zum Heimspieltag der Senioren die Feuerwehren aus Jettingen, Scheppach, Freihalden und Ried mit Schönenberg zu Gast. Anlass war das Jahrhunderthochwasser, das auch die Gemeinde Jettingen-Scheppach stark getroffen hat. Man wollte auch mal denen etwas Gutes tun, die bei dieser Katastrophe unermüdlich im Einsatz waren; gemeint waren hier die ortsansässigen Feuerwehren.

Über 100 Personen folgten der Einladung und verbrachten einen schönen Nachmittag beim VfR. Von den Feuerwehrlern kamen nur positive Rückmeldungen; sie freuten sich über diese nicht alltägliche Anerkennung. Alle vier Freiwilligen Feuerwehren haben eigene Jugendabteilungen. Diese halten regelmäßige Übungen ab und unternehmen auch viele andere Aktivitäten wie Zeltlager, Ausflüge oder Kameradschaftsabende. Bei Interesse können sich Kinder gerne bei ihrer Wehr und ihrem Kommandanten melden. Zusätzlich zu den Jugendaktivitäten ist aber immer was bei den Feuerwehren geboten, wie ein Weinabend in Jettingen oder das Oldtimer-Traktorfest in Freihalden sowie das traditionelle Maibaumschnitzen in Scheppach. Hinzu kommt natürlich das traditionelle Maibaumstellen mit den anschließenden Sommerfesten.

All dies und noch viel mehr geschieht ausschließlich ehrenamtlich und ist gar nicht hoch genug anzurechnen. Vergessen darf man auch nicht, dass diese Ehrenamtlichen für den Einsatz für die Gemeinschaft, ihre Gesundheit und in extremen Situationen ihr Leben riskieren. „Deshalb freut es uns umso mehr, dass wir euch mit dieser Aktion einen schönen und unbeschwerten Tag bescheren konnten und euch die nötige Anerkennung und Wertschätzung für eure Verdienste entgegenbringen durften“, so Karsten Hahn, der 1. Vorstand des VfR Jettingen. (AZ)