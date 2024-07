Fraktionen wollen finanziellen Anreiz für Arztpraxis in Jettingen-Scheppach

Die Forderung nach einem MVZ in Jettingen-Scheppach gibt es schon länger. Jungbürger und CSU stellen nun einen gemeinsamen Antrag an den Gemeinderat.

Die Verbesserung und Sicherung der ärztlichen Versorgung im Markt Jettingen-Scheppach hat für die Marktgemeinderäte von CSU und Jungbürger eine sehr hohe Priorität. Mit einem schriftlichen Antrag an Bürgermeister und Marktgemeinderat wollen sie erreichen, dass der Markt die Eröffnung einer Allgemeinarztpraxis mit allen in seinen Möglichkeiten stehenden Mitteln unternimmt. Dazu gehört auch ein finanzieller Beitrag.

Bereits Anfang des Jahres hatte die örtliche CSU in einem Schreiben an Hans Reichhart die Einrichtung eines MVZ in Jettingen-Scheppach gefordert. Die Fraktionsvorsitzende der CSU, Rita Botzenhart, erklärt nun in einer Pressemitteilung zum gemeinsamen Antrag der CSU und Jungbürger: „Die Entwicklung des Marktes in den letzten Jahrzehnten war großartig, Gewerbe, Kinderbetreuung, Schule und vieles mehr. Wir müssen aber stärker in die Zukunft blicken und beim Thema medizinische Versorgung haben wir akuten Handlungsbedarf; dies war auch schon das zentrale Thema bei meiner Rede zum Haushalt 2024.“

Medizinisches Angebot in Jettingen-Scheppach soll ausgebaut werden

Es sei beeindruckend, was der derzeit vor Ort praktizierende Allgemeinmediziner bislang geleistet habe, und die Gemeinde sei ihm dafür zu Dank verpflichtet. Gleichzeit mache es das Wachstum der Kommune nötig, das Angebot auszubauen. So sei nämlich die Altersstruktur der Landärzte im Allgemeinen und im näheren Umkreis des Marktes im Besonderen hoch, so dass die Gefahr drohe, dass die Bürger keine hinreichende Hausarztversorgung erhalten. Dieser Problemstellung nimmt sich der Antrag der Fraktionen an, die diesen durch persönliche Gespräche mit medizinischem Personal, aber auch mit den Zuständigen auf Landkreisebene wie etwa Landrat Hans Reichhart intensiv vorbereitet hatten.

Ziel der Christsozialen und Jungbürger ist es im Markt Jettingen-Scheppach perspektivisch ein MVZ (Medizinisches Versorgungszentrum) zu errichten, wie dies etwa im Markt Ziemetshausen Anfang des Jahres durch den Landkreis eröffnet wurde. Eine weitere Möglichkeit die ärztliche Versorgung zu sichern, sehen die Lokalpolitiker in der Eröffnung einer selbständigen Allgemeinarztpraxis in unserem Markt. Zu beiden Varianten, ob MVZ oder selbständige Allgemeinarztpraxis soll der Markt Jettingen-Scheppach einen finanziellen Anreiz in Form eines zeitlich begrenzten Festbetrages geben.

Fraktionen befürchten einen medizinischen "Blackout" in Jettingen-Scheppach

„Dank einer soliden Finanzpolitik der letzten zehn Jahre können wir diese Anschubfinanzierung leisten und damit den drohenden medizinischen ‚Blackout‘ in unserem Markt verhindern“, resümiert 3. Bürgermeister Josef Seibold (Jungbürger). Er begrüßt zudem, dass durch die bauliche Erweiterung das Gesundheitszentrum eine weitere Aufwertung erhält. Nachdem mehrere Gespräche in verschiedene Richtungen geführt wurden, gebe es eine konkrete Perspektive für die Eröffnung einer Allgemeinarztpraxis im Markt Jettingen-Scheppach, wie es in der Pressemitteilung abschließend heißt. (AZ)