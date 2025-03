Frau baut Unfall wegen eines Niesanfalls

Am Dienstagmorgen ist in Jettingen ein Verkehrsunfall passiert, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Gegen 6.15 Uhr war der Polizei zufolge eine 60-Jährige mit ihrem Auto auf der Konrad-Adenauer-Straße in nördlicher Fahrtrichtung unterwegs. Aufgrund eines Niesanfalls habe sie einen ordnungsgemäß geparkten Lastwagen übersehen und fuhr auf. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Die Frau zog sich leichte Verletzungen zu. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Jettingen und Scheppach mit 24 Einsatzkräften. (AZ)

