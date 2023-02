Frau und Enkelkind verletzen sich bei Unfall in Scheppach

Ein siebenjähriges Kind und seine Großmutter sind bei einem Verkehrsunfall in Scheppach leicht verletzt worden.

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen und hohem Sachschaden kam es am Montagabend in Scheppach. Laut Polizeiangaben war gegen 19 Uhr eine 59-Jährige mit ihrem Auto auf der Robert-Bosch-Straße in westliche Richtung unterwegs. Beim Einfahren in die Siemensstraße übersah sie ein von links kommendes, vorfahrtsberechtigtes Fahrzeug, das von einem 38-Jährigen gesteuert wurde. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurden die Frau und ihre im Auto befindliche siebenjährige Enkelin leicht verletzt. Wie die Polizeiinspektion Burgau mitteilte, beläuft sich der entstandene Sachschaden auf rund 15.000 Euro. (AZ)