Frau wird bei Auffahrunfall in Jettingen-Scheppach leicht verletzt

Eine 28-jährige Autofahrerin reagiert zu spät und fährt einem anderen Pkw hinten auf. Die 51-jährige Fahrerin wird dabei leicht verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend in der Messerschmittstraße in Jettingen-Scheppach ist eine Person leicht verletzt worden. Laut Polizei war eine 51-Jährige gegen 17.20 Uhr mit ihrem Auto in Richtung Jettingen unterwegs. An der Einmündung zur Hauptstraße wollte sie nach rechts abbiegen und hielt verkehrsbedingt an. Eine 28-Jährige, die mit ihrem Pkw hinter der 51-Jährigen fuhr, erkannte das zu spät und fuhr dieser auf. Die 51-Jährige wurde leicht verletzt, der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro. (AZ)

Lesen Sie dazu auch