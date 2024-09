Gefährliches Überholmanöver bei Jettingen

Am Mittwochvormittag, gegen 10.45 Uhr, kam es in Jettingen-Scheppach zu einem Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen, bei dem ein 88-Jähriger leicht verletzt wurde. Wie die Polizei bekanntgibt, war ein 26-Jähriger mit Traktor und Anhänger auf der Kreisstraße zwischen Goldbach und Jettingen unterwegs. Als der Traktorfahrer, etwa einen Kilometer vor dem Kreisverkehr bei Jettingen, nach links in einen Feldweg abbiegen wollte, wurde er von einem 88-Jährigen überholt. Bei diesem Überholmanöver kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Laut Polizeiangaben prallte das Auto mit der Front rechts gegen den linken Vorderreifen des Traktors. Bei dem Aufprall wurde der 88-Jährige leicht verletzt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Das Auto musste abgeschleppt werden, der Traktorfahrer blieb unverletzt, so die Polizei. Der Sachschaden, der an beiden Fahrzeugen entstand, betrug in etwa 7.200 Euro. (AZ)