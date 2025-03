Generalversammlung beim Soldaten- und Kameradschaftsverein Scheppach

Bei der diesjährigen Generalversammlung des Soldaten- und Kameradschaftsvereins Scheppach gab der erste Vorsitzende des Vereins Josef Hildensperger einen kurzen Überblick über die Geschichte des Vereins. Gegründet 1952 als "Soldaten und Kriegerkameradschaft" trat der Verein das Erbe des bereits im Jahre 1872 gegründeten Veteranenvereins an. Er ist somit der zweitälteste Verein im Ortsteil Scheppach.

Nach den leidvollen Erfahrungen aus der Vergangenheit sowie aufgrund der aktuellen kriegerischen und menschenrechtsverletzenden Situationen in vielen Ländern der Erde sehen es die Mitglieder als ihre Aufgabe an, sich für den Erhalt der Menschlichkeit und des Friedens einzusetzen. Höchstes Gut sind Freiheit und Friede. Der Verein möchte aber auch die Erinnerung an die Schrecken der Weltkriege und der Vertreibungen sowie an die Opfer von Krieg und Verfolgung wachhalten. „Und diesen Verein, der fest zum kulturellen Leben unserer lebens - und liebenswerten Gemeinde gehört, zu erhalten und zu gestalten, liegt uns am Herzen“, so Hildensperger weiter.

Nach diesen einleitenden Worten trug Erwin Fassnacht den Finanzbericht vor und die Kassenprüfer Ludwig Strobl und Anton Beuer konnten ihn und somit die gesamte Vorstandschaft entlasten. 3. Bürgermeister Josef Seibold dankte dem Verein im Namen der Gemeinde für die geleistete Arbeit und sagte weiterhin die Hilfe der Gemeinde zu. Auch Ehrungen standen auf der Tagesordnung. Für 40 Jahre Vereinstreue wurden Josef Hildensperger und Josef Brenner geehrt, für 50 Jahre Reinhold Kaifer, und auf gar 60 Jahre Vereinstreue blickt Helmut Spring zurück.

Bei den Terminen, die dieses Jahr anstehen, wurde bekannt gegeben, dass am 18. Mai die Wallfahrt nach Allerheiligen ansteht, danach Fronleichnam am 22. Juni und am 3. August ist der Verein mit der Fahne wieder beim Feldgottesdienst in Waldheim vertreten. Selbstverständlich ist der Verein auch am 1. Juni beim Kirchenzug der Feuerwehr und des Sportvereins bei ihrem gemeinsamen Jubiläum mit der Fahne dabei.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.