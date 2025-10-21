Generationenwechsel bei der Feuerwehr Scheppach

Am Ende gab es langanhaltenden Beifall: nach 53 Jahren im Ehrenamt für die Feuerwehr Scheppach – 30 Jahre aktiver Feuerwehrmann und 23 Jahre 1. Vorsitzender übergab Altbürgermeister Hans Reichhart das Amt des Vorsitzenden an Franziska Preißler. Dass er einen bestens aufgestellten Verein hinterlässt, wurde in seinem Bericht, indem er vor allem auf das laufende Jahr, mit der Feier des 150-jährigen Gründungsjubiläums zurückblickt, deutlich. Dies ist auch darauf zurückzuführen, so Reichhart, dass er viele gute Menschen an seiner Seite hatte, die ihn unterstützt und in kameradschaftlicher Verbundenheit zusammen gehalten haben.

„Besser geht’s nicht“ war das Resümee aus der Feier im abgelaufenen Festjahr. Seinen besonderen Dank sprach er dabei den stets fleißigen und zahlreichen Helfern aus, die reichlich Freizeit geopfert haben, um die Festtage zu schultern. Dabei dankte er im Besonderen Karl Schuler, der durch fachliches Können und enormen zeitlichen Einsatz Großartiges geleistet hat. Es hat sich aber auch gezeigt, wenn die örtlichen Vereine zusammen halten, die Dorfgemeinschaft gestärkt wird.

Bei den Wahlen wurde ein Generationswechsel vollzogen und mit Franziska Preißler zum ersten Mal in der 150-jährigen Vereinsgeschichte eine Frau zur Vorsitzenden gewählt. Ihr zur Seite steht Fabian Schaette, der ebenfalls neu in das Amt gewählt wurde. In ihren Ämtern bestätigt wurden Annemarie Abold (Schriftführerin) Christian Brenner (Kassierer) und Karl Schuler als Vertrauensmann. Die Vorstandschaft ergänzt Christian Preißler als weiterer Vertrauensmann. Der scheidende Vorsitzende bedankte sich bei allen Mitgliedern für die Unterstützung im Besonderen bei Cristian Späth und Stefan Höck für ihre treue und langjährige ehrenamtliche Mitarbeit. Für seinen jahrzehntelangen Einsatz überreichte 1. Kommandant Florian Ganser zum Abschluss an den scheidenden Vorsitzenden Hans Reichhart eine Skulptur des hl. Florian und meinte mit einem Augenzwinkern „Du wirst uns und mir fehlen“.

