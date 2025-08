Großzügige Spende von robatherm

Große Freude an der Grundschule Jettingen-Scheppach: Die Firma robatherm hat der Schule eine Spende in Höhe von 5.000 Euro überreicht. Mit dem Betrag können wichtige Projekte und Aktivitäten realisiert werden, die ohne diese Unterstützung nicht möglich gewesen wären. Ein wesentlicher Teil der Spende wurde für die Anschaffung der Plus-Lizenz für die interaktive Lernumgebung LÜ verwendet. Diese ermöglicht es der Schule, auf sämtliche Anwendungen zuzugreifen und eigene Lerninhalte individuell zu gestalten – ein weiterer Schritt in Richtung moderner, digital unterstützter Bildung. Ein weiterer Teil des Geldes floss in die Ausstattung des im Juni aufgeführten Musicals „König der Löwen“. Die Spende ermöglichte die Gestaltung aufwendiger Kulissen sowie die Erstellung eines professionellen Programmhefts, was die Aufführung zu einem unvergesslichen Erlebnis für alle Beteiligten machte. Darüber hinaus wurden von der Spende Bühnenteile und technisches Equipment für zukünftige Aufführungen angeschafft. Damit ist die Schule nun besser gerüstet, auch in den kommenden Jahren kulturelle Veranstaltungen eigenständig und qualitativ hochwertig umzusetzen. Schulleiter Andreas Spatz und das gesamte Kollegium zeigen sich überaus dankbar für die Unterstützung: „Dank der großzügigen Spende von robatherm können wir unseren Schülerinnen und Schülern Projekte ermöglichen, die über den normalen Schulalltag hinausgehen. Viele dieser Aktionen wären ohne diese finanzielle Hilfe nicht durchführbar gewesen.“ Mit ihrem Engagement beweist robatherm einmal mehr ihre enge Verbundenheit mit der Region und ihr Interesse an der Förderung junger Menschen. Die Grundschule Jettingen-Scheppach bedankt sich herzlich für diese wertvolle Partnerschaft.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!