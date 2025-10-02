Gründung einer Kindergruppe bei der Feuerwehr Scheppach

Mit Begeisterung nahmen die Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Scheppach, Florian Ganser und sein Stellvertreter Florian Faßnacht, den Vorschlag von drei aktiven Feuerwehrfrauen auf, eine Kindergruppe zu gründen. Annemarie Abold, Saskia Hank und Caroline Ittner können sich dies gut vorstellen und sind überzeugt, dass die Betreuung einer Gruppe für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren, eine Tätigkeit sein kann, die allen Beteiligten viel Spaß macht, nicht zuletzt, weil jüngere Kinder häufig sehr begeisterungsfähig für das Thema „Feuerwehr“ sind. Für den Vorsitzenden, Altbürgermeister Hans Reichhart, ist wichtig und von Bedeutung, dass den Jüngsten spielerisch die Welt der Feuerwehr nähergebracht und zugleich die Nachwuchsarbeit der Wehr langfristig gestärkt wird. Nachdem der Marktgemeinderat und die Vorstandschaft der Gründung zugestimmt haben, laden die Initiatorinnen interessierte Eltern am Donnerstag, 13. November, um 19 Uhr in das Feuerwehrhaus in Scheppach zu einem Treffen ein.

