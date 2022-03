Jettingen-Scheppach

Grundschüler sollen mit neuer App sicherer im Internet surfen

Die bayerische Digitalministerin Judith Gerlach stellte am Montag an der Grundschule Scheppach die App "Wo ist Goldi?" vor.

Plus An der Grundschule Jettingen-Scheppach stellt Staatsministerin Judith Gerlach ein neues digitales Programm für Kinder vor. Was sich dahinter verbirgt.

Von Heike Schreiber

Eine solche fünfte Schulstunde haben die Dritt- und Viertklässler der Grundschule Jettingen-Scheppach sicher noch nicht erlebt. Da standen nicht nur die Lehrerin und Rektor Andreas Spatz an der Tafel, sondern plötzlich strömten ganz viele Politiker in das Klassenzimmer. Die Bayerische Staatsministerin für Digitales, Judith Gerlach, war direkt aus München angereist, um hier ihr neuestes Projekt vorzustellen: eine App mit dem Namen „Wo ist Goldi? – Sicher Surfen im Netz“. Damit sollen Mädchen und Buben im Grundschulalter auf spielerische Art an Themen der Medienerziehung herangeführt werden und den Umgang mit digitalen Tools lernen. Die Ministerin verzichtete auf große Parolen und probierte das Programm sofort mit den Kindern aus. Denn alle wollten wissen: Wer oder was ist Goldi und wo hat er sich versteckt?

