Grundschule in Jettingen-Scheppach gehört zu den besten in Deutschland

Die Verleihung des Deutschen Schulpreises findet im Oktober in Berlin statt. Die Grundschule in Jettingen-Scheppach ist in der Endauswahl.

Die Grundschule Jettingen-Scheppach gehört zu den besten Schulen in ganz Deutschland – zu den besten 15, um genau zu sein. Die Schule hat es in die Endauswahl des Deutschen Schulpreises 2023 geschafft, als einzige Grundschule aus Bayern. Bereits im vergangenen Jahr erreichte die Schule den ersten Platz des Innovationspreises „isi Digital 2022“. Welchen Platz die Grundschule aus der Marktgemeinde Jettingen-Scheppach diesmal belegen wird, wird sich am 12. Oktober zeigen, dann wird der Deutsche Schulpreis in Berlin verliehen.

An der Preisverleihung wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier teilnehmen. Natürlich reist auch eine Delegation aus Jettingen-Scheppach nach Berlin – fünf Schülerinnen und Schüler, die Schulleitung und die Elternbeiratsvorsitzende sowie Schulamtsdirektor Thomas Schulze und ein Großteil des Kollegiums sowie Vertreter von Kooperationspartner aus dem Musikzentrum und der Mittagsbetreuung.

Grundschule in Jettingen-Scheppach wurde aus 85 Bewerbungen ausgewählt

Mit dem Deutschen Schulpreis zeichnen die Robert Bosch Stiftung und die Heidehof Stiftung in Zusammenarbeit mit der ARD und der ZEIT Verlagsgruppe jährlich die besten Schulen aus. Im Mittelpunkt des Wettbewerbs steht die Qualität des Unterrichts und die Frage, wie Schulen das Lehren und Lernen für ihre Schülerinnen und Schüler am besten gestalten können. Die Jury hatte zunächst 20 Schulen aus 85 Bewerbungen ausgewählt. Diese wurden von Juryteams besucht und begutachtet. Im Anschluss nominierte die Jury 15 Schulen für die Endrunde des Deutschen Schulpreises. Hier konnte die Grundschule Jettingen-Scheppach bereits überzeugen.

Seit 2019 erhält jedes Grundschulkind in Jettingen-Scheppach ein kostenloses I-Pad. Die digitalen Endgeräte würden sinnvoll im Unterricht eingesetzt, macht Schulleiter Andreas Spatz deutlich. Damit das funktioniert, wurden auch die Lehrerinnen und Lehrer entsprechend fortgebildet. Die Grundschule Jettingen-Scheppach hat sich das Motto „KidZ – Kompetent in die Zukunft“ auf die Fahnen geschrieben. Im Mittelpunkt der pädagogischen Arbeit steht, jedes Kind in seiner Einzigartigkeit optimal zu begleiten. Auch das Thema Medienkompetenz spielt hier eine Rolle, so hält auch schon das Thema Künstliche Intelligenz (KI) Einzug in die Klassenzimmer.