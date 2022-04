Jettingen-Scheppach

Das Herz dieser Frau aus Scheppach schlägt für Ghanas Straßenkinder

Corinna Ruf aus Jettingen-Scheppach engagiert sich im Verein Edu Chance, der sich als Ziel gesetzt hat, möglichst viele Schulen in Ghana zu bauen.

Plus Corinna Ruf aus Jettingen-Scheppach möchte Kindern in Ghana eine Chance auf Bildung geben. Dafür wirkt sie im Verein Edu Chance mit. Was die 23-Jährige antreibt.

Von Heike Schreiber

Alles hat mit der Mathelehrerin angefangen. Sie ist mit ihren Gymnasiasten nicht nur in die Welt der Ziffern und Zahlen eingetaucht, sondern hat sie gedanklich auf eine Reise nach Afrika mitgenommen. Genauer gesagt nach Ghana. Allein ihre Erzählungen haben Corinna Ruf so fasziniert, dass die junge Frau aus Scheppach nach dem Abitur selbst dorthin flog. Nicht etwa, um Urlaub zu machen, sondern um "Gutes zu tun" und Straßenkindern zu helfen.

