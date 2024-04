Im Kaninchenzuchtverein Jettingen-Scheppach gibt es Zuwachs aus Polen

Die Kaninchenzüchter in der Region stemmen sich gegen den Abwärtstrend bei den Mitgliedszahlen. Sie haben jetzt sogar neue Mitglieder aus Polen.

Der Kaninchenzuchtverein B 338 Jettingen-Scheppach und Umgebung stemmt sich gegen den Trend schrumpfender Mitgliederzahlen. Der seit 1984 bestehende Verein hat bei seiner Generalversammlung sechs neue Züchter im Alter von vier bis 53 Jahren aufgenommen – und die stammen sogar aus der Umgebung der Stadt Poznan (Posen), circa 170 Kilometer östlich von Frankfurt/Oder. Die polnischen Kaninchenzüchter wollen ihre Tiere in Deutschland präsentieren und müssen daher einem deutschen Verein angehören. Das seien positive Impulse, sagte Hans Konrad, selbst schon 33 Jahre Vorsitzender und freute sich über den ungewöhnlichen Zuwachs aus 800 Kilometer Entfernung.

Bürgermeister Christoph Böhm hat selbst einen Zwerghasen

Die Gesellschaft lebe von aktiven Vereinen, sagte Jettingen-Scheppachs Bürgermeister Christoph Böhm, der selbst schon seit elf Jahren einen Löwenköpfchen-Zwerghasen besitzt. Die Eintrittsalter für Züchter wurde auf vier Jahre gesenkt, um mehr Nachwuchs zu gewinnen, sagte Bezirksvorstand Gerald Fröse (Augsburg), schließlich sei die Mitgliederzahl im Landesverband Bayern von früher 35.000 auf nun noch 13.000 gefallen. Mehrere Kreisverbände müssen bereits aufgeben, weil sich keine Amtsträger mehr finden ließen. Umso erfreulicher sei es, dass der Kaninenchenzuchtverein B 338 die Kreisschau am 2. November in der Turnhalle Jettingen ausrichte, die vom Markt für diesen Zweck kostenfrei zur Verfügung gestellt wird. Besonders erfolgreich verlief das vergangene Jahr für den mehrfachen Vereinsmeister Georg Hitzler, der bei der Bundesschau in Leipzig einen Vizetitel errang.

Die Mitglieder Gregor Weng, Wilhelm Schmid (Kassierer), Adalbert Stocker sind geehrt worden. Foto: Wolfgang Kahler

Auf den Fotos die neuen Vereinsmitglieder aus Polen zusammen mit Bürgermeister Böhm (links), Vereinsmeister Hitzler (Zweiter von links), Bezirksvorstand Fröse (rechts) sowie Vorstand Konrad (Dritter von rechts) und die für 20- und 40-jährige Vereinszugehörigkeit geehrten Mitglieder Gregor Weng, Wilhelm Schmid (Kassierer) und Adalbert Stocker. Ebenso geehrt wurden, aber nicht auf dem Bild sind Thomas Wagner und Anton Albrecht.