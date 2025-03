Im Kreisverkehr Auto übersehen: Unfall in Jettingen-Scheppach

Bei einem Verkehrsunfall in Jettingen-Scheppach ist am Donnerstagnachmittag ein Schaden von rund 2500 Euro entstanden. Gegen 16 Uhr war ein 22-Jähriger auf der Siemensstraße von Burtenbach in Richtung Scheppach unterwegs. Beim Einfahren in den Kreisverkehr an der Siemensstraße übersah er ein im Kreisverkehr befindliches, vorfahrtsberechtigtes Auto einer 33-Jährigen. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde niemand verletzt. (AZ)

