Jettingen-Scheppach: Die Geschäfte laufen gut für Proma

Warum sich vor 25 Jahren ein Verbund aus Versicherungs- und Finanzmaklern mit Sitz in Jettingen-Scheppach gebildet hat. Nicht nur das Jubiläum ist ein Grund zu feiern.

Geschäftsleute kann man in zwei Kategorien aufteilen: Die einen haben Grund zur Klage, weil der Gewinn mit den eigenen Erwartungen nicht Schritt hält. Die anderen stellen fest: es läuft; und sie ziehen es vor, am besten gar nichts zu sagen, um nicht den Neid anderer auf sich zu ziehen. Die Frauen und Männer, die dem Beraterverbund von Proma angehören, setzen ein Lachen auf, wenn sie auf die wirtschaftliche Situation angesprochen werden, weil alles passt. In der Einladung zum Firmenjubiläum, das vor Kurzem begangen wurde, ist gar von "25 herausragenden Jahren" die Rede.

Die selbstständigen Makler von Versicherungen und Finanzdienstleistungen sind offenbar eine schlagkräftige Truppe. Vornehmlich in Bayern, aber auch in Baden-Württemberg und Thüringen vertreiben sie Produkte von über 200 Kooperationspartnern. Dabei sei es wichtig, fähig zu sein, "dass wir uns mit unserem Fachwissen und unserer Marktkenntnis in den Kunden hineinversetzen. Wir sind völlig unabhängig und handeln ausschließlich für unseren Kunden", sagt Werner Biberacher, der die Firma Proma vor einem viertel Jahrhundert mitgegründet hat.

Was der Firmenname Proma bedeutet

Und so erkläre sich überhaupt der Firmenname: Proma. Die ersten drei Buchstaben sind das lateinische "pro" (also "für"). Und die beiden letzten Buchstaben seien eine Abkürzung für Mandant. 60.000 solcher Mandanten haben die rund 50 Maklerinnen und Makler. Von ihnen werden um die 650.000 Verträge verwaltet. Das sind Werte, die Biberacher so zufriedenstellen, dass es, wie er sagt, keinen Grund gebe, noch entscheidend zu wachsen. Das gelte für die Kundenzahl ebenso wie bei der Anzahl der Proma-Partnerinnen und -Partner. Die Zufriedenheit der Beteiligten leitet Werner Biberacher aus dem Umstand ab, "dass es kaum Fluktuation gibt – weder bei den Kunden noch im Innendienst".

Sechs Tätigkeitsfelder listen die Finanz- und Versicherungsdienstleister auf, in denen die Mitarbeitenden ihre Expertise einsetzen: Sachversicherung, Krankenversicherung, Altersvorsorge, Generationenberatung, Arbeitskraftabsicherung und Bauberatung. Die Existenz dieses Zusammenschlusses ist der Einsicht geschuldet, dass Einzelkämpferinnen und -kämpfer sich nur schwer aus dem Schatten der Branchengrößen schälen können. Das war der Grundgedanke der Gründung vor 25 Jahren, sagt Werner Biberacher, der bereits seit 34 Jahren im Geschäft ist. Seit 2014 teilt sich der Geschäftsführer mit Christina Jasmer und seinem Bruder Gerhard Biberacher die Verantwortung.

Geehrt, gelacht, gespendet für die Kartei der Not

Am Jubiläumsabend im Leipheimer Waldvogel wurde gegessen und getrunken, geehrt, gelacht (über einen Alleinunterhalter), gestaunt (über eine Feuershow) und es wurde gespendet: 1500 Euro gingen an die Kartei der Not, das Hilfswerk unserer Zeitung. Seit über einem halben Jahrhundert wird mit den Spenden unverschuldet in Not geratenen Menschen aus der Region geholfen. Die Leipheimer Feiergesellschaft hat nicht vergessen, dass es eben nicht überall gut läuft in der Gesellschaft und Menschen Sorgen haben, im Winter ihre Wohnung ausreichend beheizen oder sich regelmäßig Nahrungsmittel aus dem Supermarkt leisten zu können.

Freilich gehen die Maklerinnen und Makler meistens mit ganz anderen Zahlen um: Einer der Anwesenden hatte vor nicht allzu langer Zeit einen Lotto-Millionär als Neukunden. Man darf davon ausgehen: Dem Mann konnte geholfen werden.

