Jettingen-Scheppach favorisiert zwei Bahntrassen

Plus Nach anderen Kommunen hat sich auch Jettingen-Scheppach zur geplanten Bahnstrecke positioniert. Man wolle nicht rundweg alles ablehnen.

Einstimmig und ohne größere Diskussion hat der Gemeinderat Jettingen-Scheppach eine Resolution zum Aus- und Neubau der Bahnlinie zwischen Ulm und Augsburg beschlossen. In der zweiseitigen Stellungnahme macht die Marktgemeinde deutlich, welche denkbaren Linienführungen kategorisch abgelehnt und welche - wenn schon, denn schon - favorisiert werden. Verwaltung und Rat haben zudem einige grundlegende Forderungen an die Deutsche Bahn formuliert.