Jettingen-Scheppach

13:00 Uhr

Jettingen-Scheppach investiert im neuen Jahr eine Rekordsumme

Plus Mehrere Großprojekte hat Jettingen-Scheppach längst beschlossen, ein Teil muss 2022 zwingend umgesetzt werden. Der Kämmerer rechnet mit einem finanziell schwierigen Jahr.

Von Walter Kaiser

Bei ihren Investitionen lässt sich die Marktgemeinde Jettingen-Scheppach in den kommenden Jahren nicht lumpen. Bis einschließlich 2025 sollen etwa 25,5 Millionen Euro in große und kleinere Maßnahmen gesteckt werden. Zusammen mit den Investitionen in diesem Jahr in Höhe von gut 9,4 Millionen buttert die Gemeinde damit im Fünf-Jahres-Plan 2021 bis 2025 rund 34,5 Millionen in die weitere Entwicklung ihrer Ortsteile. "Wir werden zu knabbern haben", erklärte Kämmerer Matthias Endris angesichts dieser Größenordnungen im Gemeinderat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen