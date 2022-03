Jettingen-Scheppach lehnt Bauantrag ein zweites Mal ab

Plus Ein geplantes Haus in Scheppach stört nicht nur Nachbarn, die ihre Unterschrift verweigert haben. Auch im Bauausschuss ist die Rede von einem "Fremdkörper".

Eine Reihe von Bauanträgen und Bauvoranfragen standen auf der Tagesordnung des Bauausschusses in der Jettinger Turn- und Festhalle. Die meisten Wünsche der Bauherren wurden von den Mitgliedern des Ausschusses weitgehend erfüllt - bis auf ein Projekt in Scheppach. Dem wollte der Ausschuss auch beim zweiten Mal kein grünes Licht geben.