Jettingen-Scheppach

13:00 Uhr

Jettingen-Scheppach will Unterkünfte für Flüchtlinge bereitstellen

Plus Jettingen-Scheppachs Bürgermeister Christoph Böhm ist bereits mit Hauseigentümern in Kontakt, um im Notfall Flüchtlinge unterbringen zu können.

Von Walter Kaiser

Auch die Gemeinde Jettingen-Scheppach bereitet sich darauf vor, Flüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen. In der jüngsten Sitzung des Bauausschusses erklärte Bürgermeister Christoph Böhm (FUW), er sei mit Eigentümern von Häusern und Wohnungen in Kontakt getreten mit der Bitte, im Notfall Unterkünfte bereitzustellen." Einige Zusagen habe ich bereits erhalten", sagte Böhm. Welche Gebäude in der Marktgemeinde infrage kommen könnten, habe er dem Landratsamt, das die Maßnahmen koordiniert, schon gemeldet.

