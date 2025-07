Jettinger Cheerleader starten in die neue Saison

Mit voller Energie und großer Entschlossenheit beginnt die Infinity Cheer Unit ab sofort ihr Vorbereitungstraining – das Ziel: fit und bereit sein für die kommende Landesmeisterschaft. Auch wenn der Wettkampf noch in einiger Ferne liegt, ist für das engagierte Cheer-Team eines klar: Wer im richtigen Moment glänzen will, muss früh anfangen, hart zu arbeiten. Deshalb stehen ab sofort regelmäßige Trainingseinheiten, Technikschulung, Kraftaufbau und das Einüben neuer Choreografien auf dem Programm. Im Vordergrund stehen aktuell vor allem Teamzusammenhalt, Ausdauer und Technik. Denn erfolgreiche Stunts, präzise Bewegungen und mitreißende Auftritte entstehen nicht über Nacht – sie sind das Ergebnis von Disziplin, Vertrauen und monatelanger Vorbereitung.

Die Infinity Cheer Unit trainiert mehrmals wöchentlich und legt dabei nicht nur Wert auf sportliche Leistung, sondern auch auf gegenseitige Motivation und Spaß an der gemeinsamen Entwicklung. Mit viel Ehrgeiz, Kreativität und Teamspirit geht das Team seinen Weg – Schritt für Schritt in Richtung Meisterschaft. Interessierte sind herzlich willkommen. Wer Teil eines motivierten Teams werden möchte, kann sich jetzt noch für ein Probetraining anmelden. Vorkenntnisse sind nicht zwingend notwendig – wichtig sind Freude an Bewegung, Teamgeist und Zuverlässigkeit. Anmeldung per E-Mail unter infinitycheerunit@web.de

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!