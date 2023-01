Jettinger Neujahrskonzert trifft den richtigen Ton

In der Kirche St. Martin traten Künstler mit Bezug zu Jettingen-Scheppach auf. Was die Gäste alles zu hören bekamen.

Silbern glitzernde Melodienbögen im Zusammenspiel von Orgel und Violine, festliche Bläserklänge des Blech-Quintetts, betörende Stimmen der Chor-Schola und eindrucksvolle Gedanken des Lektors. So könnte man das erste Jettinger Neujahrskonzert, das gleichzeitig ein Benefizkonzert war, in wenigen Worten zusammenfassen.

In der Kirche St. Martin läuteten vor Kurzem Künstler mit Bezug zum Markt Jettingen-Scheppach mit bekannten Melodien das neue Jahr ein. Bürgermeister Christoph Böhm betonte, dass es keine Selbstverständlichkeit sei, dass sich Menschen in ihrer Freizeit für andere engagieren, denn an diesem Abend würden alle Einnahmen zugunsten des Hilfsfonds „Überschwemmung Hammerschmiedesiedlung“ gespendet. Mit dem Glockenschlag begannen die fünf Blechbläser der Jettinger Brass-Connection ihre Darbietung. Zwischen barockem Bläserglanz und einer romantisch-jazzigen Version des bekannten Gospels „Amacing Grace“ fädelten die beiden Trompeter Peter Rupprecht und Alexander Weng ihre Töne wie bei einer Perlenkette zusammen. Diese wurde durch eindrucksvolle Klänge der Posaunistin Karin Fiedler und des Hornisten Peter Knipper untermalt und durch Tubist Christian Weng mit einem Bassgerüst versehen. Herrlich klang das Halleluja aus Händels Messias, während eine Zusammenstellung bekannter klassischer Melodien zum Mitsummen anregte.

Kurzweilige Geschichten geben Programm den roten Faden

Stimmungsvolle Gedanken und kurzweilige Geschichten des Lektors gaben dem Programm den roten Faden. Mit Impulsen zu guten Vorsätzen und dem hehren Hinweis, das neue Jahr nicht mit zu großen Brocken zu beladen, lud Hermann Högel zur Besinnung ein. Aber auch die ein oder andere Pointe, wie der Vergleich des Dirigenten-Berufs mit dem eines Superhelden, sorgten für Schmunzler.

Das Gesangsquartett Chorus Novus trat extra zu diesem besonderen Anlass zusammen und brachte, begleitet von Antonia Matt am Klavier, Auszüge aus der Weihnachtspartita von Alfred Bösendorfer zur Aufführung. Jana Linzmeier und Alina Vogel glänzten in den hohen Partien mit ausdrucksstarken Stimmen und erzählten von „Wie schön leuchtet der Morgenstern“ und „Fröhlich soll mein Herze springen“. Leopold Brenner und Andreas Altstetter komplettierten den Satz und traten bei „Es ist ein Ros entsprungen“ und dem beschwingten „Nun singet und seid froh“ mit angenehm nuancierten Passagen in den Vordergrund. Das gesungene „Amen“ war einer der vielen Gänsehautmomente bei diesem Konzert.

Gefühlvolle Töne durch den Dialog von Orgel und Violine in Jettingen

Besondere Töne entlockte Irina Fandraluk der Jettinger Kirchenorgel. Die Königin der Instrumente war bei diesem Konzert in den verschiedensten Registern zu hören und changierte zwischen solistischen Einwürfen und der zarten Begleitung der Violinistin Anna Kritsina. Im Dialog offenbarten die beiden Instrumente ihre Stärken und brachten bekannte Werke wie den „Winter“ aus den Vier Jahreszeiten von Vivaldi genauso gefühlvoll dar, wie Mozarts „Serenade“ aus der kleinen Nachtmusik oder das „Arioso“ von Bach. Beschwingt wurde es bei verschiedenen Tänzen aus dem bekannten Ballett „Der Nussknacker“. Beim Marsch der Zinnsoldaten flossen die Einsätze von Violine und Orgel nahezu ineinander und ergaben völlig neue Klangfarben.

Mit viel Beifall bedankte sich das begeisterte Publikum bei den Mitwirkenden rund um den künstlerischen Leiter Christian Weng. „Ein Konzert, das gerne zur Tradition werden darf“, kommentierte eine Besucherin. „So ins neue Jahr zu starten hat mir richtig gutgetan.“ (AZ)