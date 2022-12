Bürgerinnen und Bürger wollen Ortsmitten mitgestalten

Bei der Gestaltung der Altorte sind die Eigentümer mit eingebunden. Wie dabei ein Gestaltungshandbuch Impulse geben und Regeln aufzeigen soll.

Die Mitten von Jettingen und Scheppach sind von zahlreichen ortstypischen Gebäuden und Plätzen geprägt. Es finden sich aber auch solche, bei denen entsprechende Maßnahmen notwendig wären, um das charakteristische Ortsbild zu erhalten, wiederherzustellen und aufzuwerten. In Jettingen gibt es seit 2021 einen offiziell festgelegten Sanierungsbereich, im Ortsteil Scheppach wurde ein solcher bereits im Jahr 1997 förmlich festgelegt. Ein Gestaltungshandbuch soll den Eigentümerinnen und Eigentümern Möglichkeiten und Ideen aufzeigen, wie beispielsweise die Fassaden gestaltet werden können, wie Einfassungen, Zufahrten und Freiräume aussehen könnten.

Etwa 60 Bürgerinnen und Bürger waren zur Bürgerwerkstatt gekommen. Sie hatten Gelegenheit, Impulse zu geben sowie Meinungen und Ideen zur Gestaltung der Ortsmitten einzubringen. Foto: Peter Wieser

Am Donnerstag hatte der Markt Jettingen-Scheppach in die Jettinger Turn- und Festhalle zur Bürgerwerkstatt eingeladen. Das Interesse war groß, etwa 60 Bürgerinnen und Bürger waren gekommen, um sich ich mit Ideen- und Projektvorschlägen zu Themen zu äußern, was beispielsweise bei der Gestaltung von Gebäuden zu berücksichtigen sei und vor allem: Was ist diesen bei der Gestaltung der Ortsmitten besonders wichtig.

Kommunales Förderprogramm soll Gebäudesanierungen unterstützen

Mit einem kommunalen Förderprogramm sollen private Eigentümerinnen und Eigentümer bei Investitionen in eine ortstypische Gebäude- und Freiflächengestaltung unterstützt werden. Enthalten ist auch eine kostenlose Beratung innerhalb der Sanierungsgebiete. Fördergrundlage ist ein Gestaltungshandbuch mit integrierter Gestaltungssatzung mit dessen Erarbeitung der Markt Jettingen im Rahmen der Städtebauförderung das Würzburger Büro Schirmer, Architekten und Planer, beauftragt hat. Je nachdem, wie sich Bürgerinnen und Bürger dazu entschieden und inwieweit sie sich bei Sanierungsmaßnahmen an das Gestaltungshandbuch hielten, könne der Marktgemeinderat entsprechende Zuschüsse gewähren, erklärte Jettingen-Scheppachs Bürgermeister Christoph Böhm. Diese werde man noch festlegen.

Auch in Jettingen finden sich viele ortstypische Gebäude, wie in der Weberstraße. Einige haben jedoch Sanierungsbedarf oder stehen leer. Foto: Peter Wieser

Architektin Alexandra Franzke und Stadtplaner Mathias Dargel gaben zunächst anhand historischer Bilder von Gebäuden einen Überblick zu den früheren typisch schwäbischen Gestaltungselementen. Vieles sei noch vorhanden oder orientiere sich an diesem Stil: zweigeschossige langgestreckte Strukturen mit weiß gekalkten Fassaden und ruhig gestalteten Satteldächern. Schlichte Lösungen, die in ähnlicher Form fortgeführt werden sollten, auch in dezenten Farben gehaltene Fassaden fügten sich ein. Anhand von Beispielen zeigten Alexandra Franzke und Mathias Dargel sich in den Bestand einfügende Gestaltungsmöglichkeiten auf, die auch gefördert würden: von Maßnahmen an Fassaden, Dachaufbauten, Fenstern und Hauseingängen bis hin zur Herstellung von Barrierefreiheit. Eine Förderung gäbe es auch für eine Aufwertung von Freiflächen und Gebäudevorbereiche, wie auch für Maßnahmen an Einfriedungen, Hofeinfahrten und Hoftoren. Nicht gefördert werden solche im Gebäude oder zur Dämmung. Auch nicht den Stabmattenzaun mit dem eingezogenen Plastiksichtschutz – eine wohl am wenigsten nachhaltige und mit der Umgebung harmonierende Lösung.

Schwäbischer Baustil soll in Jettingen-Scheppach erhalten bleiben

Was gefällt bereits sehr gut, was gäbe es zu bedenken, wo bestünde Handlungsbedarf und welche Themen sind besonders wichtig? Bei der anschließenden Werkstatt waren seitens der Besucherinnen und Besucher Meinungen, Ideen und Impulse zu Ortsbild und Ortsstruktur, zur Gestaltung von Gebäuden sowie von Freiflächen und Gärten in den Sanierungsbereichen gefragt. Im Mittelpunkt stand der Erhalt des schwäbischen Baustils. Weitere Themen waren die Vermeidung von Flachdächern oder von zu bunter Farbgestaltung der Fassaden, weniger Versiegelung bis hin zur Verbesserung der Verweilmöglichkeiten und einer Verkehrsberuhigung. Gefördert werden sollten auch eine ländliche Vorgartengestaltung mit Holzzäunen und das Pflanzen von Obstbäumen. Zur Sprache kam auch die Zukunft des früheren Gasthofs Adler und des sich daneben befindlichen Grundstücks nach dem Abbruch der ehemaligen Hofstelle in Scheppach. Weiter wurde auf Leerstände in der Jettinger Weberstraße hingewiesen.

Die angeregten Punkte werden nun einzeln ausgearbeitet und sollen in das Gestaltungshandbuch einfließen. In Verbindung mit den Förderrichtlinien, wenn diese feststehen, soll es im kommenden Jahr vorgestellt werden.