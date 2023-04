Kellerbrand in Jettingen-Scheppach

Die Ölheizung fing im Keller eines Einfamilienhauses in Jettingen-Scheppach Feuer. Die Polizei gibt den entstandenen Schaden mir rund 40.000 Euro an.

Mit dem Brand einer Ölheizung in Jettingen-Scheppach hatte es die örtliche Feuerwehr im Keller eines Einfamilienhauses zu tun. Der Einsatz begann am Karfreitag gegen 22.30 Uhr. Die Feuerwehr Jettingen-Scheppach konnte den Brand ablöschen und ein Ausbreiten der Flammen verhindern. Der Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Als Brandursache wird von einem technischen Defekt an der Heizungsanlage ausgegangen. (AZ)