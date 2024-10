Kettenreaktion auf der A8: Ausweichmanöver führt zu erheblichem Sachschaden

Zwei Frauen sind bei einem Unfall auf der A8 bei Jettingen-Scheppach am Freitagmittag verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war eine 23-Jährige mit ihrem Sattelzug auf der Autobahn in Fahrtrichtung München unterwegs. Als sie verkehrsbedingt bremsen musste, scherte der Auflieger ihres Fahrzeuggespanns leicht nach links aus. Daraufhin musste eine auf gleicher Höhe fahrende 17-jährige Fahranfängerin mit ihrem Auto nach links ausweichen, um eine Kollision mit dem Auflieger zu vermeiden. Hierbei kam es jedoch zu einem Zusammenstoß mit dem links von ihr fahrenden Auto einer 35-Jährigen. Das Auto der Fahranfängerin überschlug sich und schleuderte zunächst nach rechts in die Schutzplanke und anschließend in die links befindliche Betongleitwand, wo auch das Fahrzeug der 35-Jährigen zum Stillstand kam.

Zur Unfallaufnahme musste die Fahrbahn in Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr Günzburg und der zuständigen Autobahnmeisterei zeitweise komplett gesperrt werden, wodurch ein massiver Rückstau entstand. Die Fahranfängerin und ihre Beifahrerin wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und wurden vorsorglich zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von insgesamt 73.000 Euro. (AZ)