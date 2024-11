Kindergarten bastelt für krebskranken Bub hunderte Kraniche

Dass Kraniche fliegen können, ist bekannt. Doch auch Papier-Kraniche breiten manchmal ihre Flügel aus und segeln für einen guten Zweck durch die Luft. In Japan gibt es die Legende der tausend Kraniche. Diese besagt, dass wenn ein kranker Mensch tausend Papierkraniche faltet, wieder gesund wird. Vor 75 Jahren erkrankte ein Mädchen in Hiroshima an einer Leukämie. Während ihrer monatelangen Behandlung im Krankenhaus faltete sie unzählige dieser Origami-Vögel. Das Mädchen verstarb an ihrer Krebserkrankung, noch bevor sie die tausend Kraniche erreicht hatte. Ihre Familie und ihre Freunde falteten jedoch weiter. Für sie und die vielen anderen Kinder mit dem gleichen Schicksal.

