Kleintransporter verliert bei Unfall in Jettingen-Scheppach die Kontrolle

In Jettingen-Scheppach kam es auf der Siemensstraße zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Laut Polizeiangaben befuhr am Donnerstag gegen 19.30 Uhr ein Bauarbeiter mit seinem Kleintransporter die Robert-Bosch-Straße in Scheppach. Von dort aus bog er in die Siemensstraße ab und achtete nicht auf den vorfahrtsberechtigten Verkehr. Deshalb stieß er mit einem Hyundai zusammen, den ein 39-jähriger Mann lenkte.

Kleintransporter verlor die Kontrolle und kam vor einer Gaststätte zum stehen

Wie die Polizeiinspektion Burgau mitteilte, fuhr der Kleintransporter unmittelbar nach der Kollision unkontrolliert auf das Grundstück eines Restaurants. Dabei überfuhr er noch zwei Verkehrsschilder und einen Briefkasten der Post. Während die zwei Insassen des Kleintransporters unverletzt blieben, musste der Fahrer des Pkw leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Im Einsatz an der Unfallstelle waren die Feuerwehren Scheppach, Jettingen und Burgau. Die Polizeiinspektion Burgau schätzt den Sachschaden auf rund 9000 Euro. (mit AZ)