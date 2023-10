Koffer am Gleis gestohlen: Wer hat etwas beobachtet?

Weil der Zug Verspätung hatte, vertrieb sich ein 59-Jähriger auf dem Bahnhofsgelände in Jettingen-Scheppach die Zeit. Als er zurück zum Gleis ging, war sein Koffer weg.

Am vergangenen Dienstagvormittag ist am Jettinger Bahnhof der Koffer eines 59-jährigen Bahnreisenden gestohlen worden. Das teilt die Polizei mit. Der Mann hatte gegen 10.30 Uhr seinen Koffer an Gleis 1 abgestellt. Da der Zug Verspätung hatte, sah er sich im Bahnhof um und lief um das Bahnhofsgelände. Bei Rückkehr stellte er fest, so die Beamten, dass sein Koffer inzwischen von einem unbekannten Täter entwendet wurde. Der Beuteschaden beläuft sich auf circa 250 Euro. Die Polizei Burgau ermittelt und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0822/96900. (AZ)