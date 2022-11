Kontrolle an A8: LKW-Fahrer sitzt fast täglich zu lange am Steuer

Die Verkehrspolizei Neu-Ulm ist an der Tank- und Rastanlage Burgauer See fündig geworden: Ein Lkw-Fahrer verkürzte die gesetzlich vorgeschriebene Wochenruhezeit.

Die Auswertung des digitalen Tachographen eines 36-jährigen türkischen Berufskraftfahrers versetzte die Kontrollbeamten der Schwerverkehrskontrollgruppe der Verkehrspolizei Neu-Ulm ins Staunen. Diese ergab laut Polizeiangaben bei der Kontrolle am Donnerstagnachmittag an der Tank- und Rastanlage Burgauer See, dass der Fahrer seit 24 Tagen unterwegs war, ohne die nach spätestens sechs Tagen erforderliche wöchentliche Ruhezeit einzubringen. Ganz allgemein hielt sich der Türke nicht an die gesetzlichen Vorgaben und verkürzte auch regelmäßig seine tägliche Ruhezeit um bis zu sechseinhalb Stunden. Wie die Polizei weiter mitteilte, waren auch Lenkzeiten von mehr als 13 Stunden statt der erlaubten maximalen zehn Stunden keine Seltenheit. Die Beamten ordneten für ihn und das türkische Unternehmen eine Sicherheitsleistung im mittleren vierstelligen Bereich an. Nachdem er diese hinterlegte, musste er erst noch seine wöchentliche Ruhezeit einbringen, bevor er weiterfahren durfte.

Lastwagenfahrer versuchte Verstoß auf der A8 zu verschleiern

Eine weitere Kontrolle an derselben Örtlichkeit kurze Zeit später ergab bei einem 57-jährigen griechischen Berufskraftfahrer, dass auch dieser seine täglichen Ruhezeiten nicht einbrachte. Diese verkürzte er mehrfach um mehr als fünf Stunden, was er dadurch zu verschleiern versuchte, dass er einfach keine Aufzeichnungen hierüber machte. Durch Ermittlungen vor Ort konnten die Schwerverkehrskontrolleure aber eindeutig den Beweis des Verstoßes erheben. Dieser Fahrer musste für sich und das Unternehmen eine Sicherheitsleistung im unteren vierstelligen Bereich hinterlegen, bevor er seine Fahrt fortsetzen durfte. (AZ)